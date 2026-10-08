جيرالدو يستعيد ذكريات القمة: مباراة يتوقف كل شيء من أجلها.. وهدف أفشة لا يُنسى

استعاد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلي السابق، ذكرياته مع مباريات القمة أمام الزمالك، بالتزامن مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة الدوري

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

جيرالدو: قمة الأهلي والزمالك مباراة تاريخية

وقال جيرالدو في تصريحاته عن ذكرياته مع القمة: «أول ذكرى تأتي في ذهني عن قمة الأهلي والزمالك أنها قمة تاريخية، إنها مباراة يتوقف كل شيء من أجلها في المدينة».

وأضاف: «دائمًا كنت أرى أن الأهلي لا يرغب أبدًا في خسارة هذه المباراة، ويلعبون بقوة وروح وحماس كبير من أجل تحقيق الفوز».

هدف أفشة.. الذكرى الأبرز لجيرالدو

وتحدث اللاعب الأنجولي عن أبرز لحظاته مع الأهلي أمام الزمالك، مشيرًا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، الذي حسمه الفريق الأحمر بهدف محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة.

وقال جيرالدو: «أكبر ذكرى بالنسبة لي كانت في نهائي أفريقيا عندما سجل أفشة في الدقائق الأخيرة هدف الفوز، كانت ذكرى جميلة ورائعة، وأنا سعيد لأنني عشت هذا الأمر مع نادٍ كبير مثل الأهلي».

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020 بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 في النهائي، وسجل أفشة هدف الحسم في الدقيقة 86، ليقود الفريق الأحمر إلى اللقب القاري التاسع في تاريخه آنذاك.

ويُعد جيرالدو أحد عناصر الأهلي الذين شاركوا في نهائي القرن، حيث دخل بديلًا خلال المباراة، التي بقي هدف أفشة الحاسم فيها واحدة من أبرز الذكريات المرتبطة بمواجهات القمة في السنوات الأخيرة.