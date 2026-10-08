حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا

تحل اليوم ذكرى واحدة من أبرز اللحظات في تاريخ كرة القدم المصرية، بعدما نجح منتخب مصر الأول في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، عقب غياب طويل عن المحفل العالمي.

مصر تتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا

وفي مثل هذا اليوم من عام 2017، عاش المصريون ليلة استثنائية، بعدما حقق الفراعنة الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتقدم المنتخب المصري بهدف عن طريق النجم محمد صلاح، قبل أن يتمكن منتخب الكونغو من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن صلاح عاد ليحسم المواجهة بهدف قاتل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلنًا تأهل الفراعنة رسميًا إلى كأس العالم.

وجاء تأهل منتخب مصر بعد غياب استمر منذ مونديال إيطاليا 1990، ليعود المنتخب إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتي 1934 و1990.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب آنذاك، فيما قاد محمد صلاح ورفاقه جيلًا صنع واحدة من أهم ذكريات الكرة المصرية.

وتظل ليلة التأهل إلى مونديال روسيا ذكرى لا تُنسى في وجدان الجماهير المصرية، لما حملته من فرحة تاريخية طال انتظارها لسنوات طويلة.