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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة للريشة الطائرة بمصر

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عمرو مصطفى

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليوم، افتتاح منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة للريشة الطائرة، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخها، وللمرة الثانية على مستوى قارة أفريقيا، بعد غياب دام 34 عامًا، بمشاركة 47 دولة في منافسات الفرق و59 دولة على المستوى الفردي.

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة العالم

وذلك بحضور  باتاما ليسواد تراکول، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ميشيل بو، رئيس الاتحاد الأفريقي،  ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إيان رايت، عضو الاتحاد الدولي، ولفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية والشخصيات الرياضية والعامة.

وأكد جوهر نبيل أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضة واستضافة كبرى البطولات الدولية، بما يعزز مكانة مصر الرياضية، مرحبًا برئيسة الاتحاد الدولي وجميع اللاعبين والمدربين والمسؤولين والوفود المشاركة، ومتمنيًا لهم إقامة طيبة ومنافسات متميزة.

ووجه الوزير رسالة إلى المشاركين، مؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة مهمة في مسيرتهم الرياضية، وأن الفوز والخسارة جزء من المنافسة، والأهم هو التعلم من التجارب ومواجهة التحديات ومواصلة الطريق، متمنيًا أن تشهد البطولة ظهور أبطال عالميين وأولمبيين في المستقبل، وأن يحمل المشاركون ذكريات طيبة عن مصر وشعبها.

ومن جانبها، أعربت السيدة باتاما ليسواد تراکول، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن تقديرها لاستضافة مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، مشيدةً9 بالاستعدادات الخاصة بالبطولة والمشاركة الدولية الكبيرة، ومؤكدةً أهمية الحدث في دعم مستقبل رياضة الريشة الطائرة وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة من اللاعبين للتنافس على المستوى الدولي.

جوهر نييل وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة بطولة الريشة

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