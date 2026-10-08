رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو ويحجزون بطاقة نصف نهائي إفريقيا

حسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 37-25، في مواجهة شهدت عودة قوية للفريق الأحمر بعد التأخر في الشوط الأول.

رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو

واحتضنت صالة كيلامبا المباراة في السادسة مساءً، حيث واجه الأهلي صعوبة في النصف الأول من اللقاء، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 15-14، قبل أن يظهر لاعبو الفريق المصري بصورة مغايرة تمامًا في الشوط الثاني.

ونجح رجال يد الأهلي في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، مستفيدين من التألق اللافت للحارس محمد إبراهيم، الذي تصدى للعديد من المحاولات الهجومية، إلى جانب السرعة في تنفيذ الهجمات المرتدة واستغلال الفرص أمام المرمى، ليقلب الفريق تأخره إلى انتصار عريض بفارق 12 هدفًا.

ويعكس الفوز قوة الأهلي وقدرته على التعامل مع المواجهات الصعبة، ليواصل مشواره بنجاح في البطولة القارية ويضمن الوجود بين الأربعة الكبار، مع تطلعات لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق رينيسانس الإيفواري، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وإنهاء هذا الدور بأفضل صورة ممكنة.