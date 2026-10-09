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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة في حيرة قبل لقاء القمة بسبب حراسة مرمى الأهلي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، لم يحسم حتى الآن هوية حارس مرمى الفريق الأساسي في مباراة الزمالك المقبلة.

وأوضح أبو علي خلال حديثه ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، أن الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا بداية من يوم الجمعة، ويستمر حتى موعد مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يواصل الاستعداد للمباراة والعمل على حسم التشكيل النهائي خلال التدريبات الأخيرة قبل القمة.

وأضاف أن كريم فؤاد يقترب من المشاركة في مركز الظهير الأيسر، في ظل قناعة عموتة بالاعتماد على إمام عاشور وزيزو في وسط الملعب، مع وجود بن جديدة وأشرف بن شرقي في الخط الهجومي.

الاهلي عموته الزمالك اخبار الرياضة مصطفي شوبير

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