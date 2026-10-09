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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتحدث عن ذكريات مباريات القمة: نحتاج إلى إعادة الزمن الجميل بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

تحدث محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، عن الأجواء التي كانت تجمع بين الأهلي والزمالك في الماضي، مؤكدًا أهمية استعادة الروح الرياضية والعلاقات الطيبة التي كانت تميز لاعبي الفريقين، رغم المنافسة القوية بينهما داخل المستطيل الأخضر.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، إن مباريات القمة كانت تحمل طابعًا خاصًا، لا يقتصر على المنافسة من أجل تحقيق الفوز وحصد البطولات، بل يمتد إلى العلاقات الإنسانية التي كانت تجمع اللاعبين عقب انتهاء المواجهات.

وأضاف أن الأجواء في الماضي كانت مختلفة، إذ كان لاعبو الفريقين يخوضون المباراة بكل قوة وحماس، ثم يجتمعون معًا بعد نهايتها، في مشهد يعكس الاحترام المتبادل بينهم، بعيدًا عن حسابات المنافسة داخل الملعب.

واستعاد محمد صلاح بعض الذكريات المرتبطة بمواجهات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا يحرصون على الاجتماع بعد انتهاء المباراة، حتى في ظل الأجواء التنافسية التي تسبق اللقاءات الكبرى.

وأوضح أن لاعبي الفريقين كانوا يخوضون مباريات القمة بكل جدية، لكن صافرة النهاية كانت تمثل بداية لمرحلة جديدة من الود والتواصل، حيث كان الجميع يجتمع لتناول العشاء، دون أن تؤثر نتيجة المباراة على العلاقات بينهم.

وتعكس هذه التصريحات أهمية الفصل بين المنافسة الرياضية والعلاقات الشخصية، خاصة أن مباريات الأهلي والزمالك تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتبارها واحدة من أبرز المواجهات في الكرة المصرية.

وشدد محمد صلاح على ضرورة استعادة هذه الأجواء، مؤكدًا أن عودة الروح الرياضية والعلاقات الطيبة بين لاعبي الأهلي والزمالك تمثل أمرًا مهمًا لكرة القدم المصرية.

وتظل مباريات القمة من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الكرة في مصر، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين، والطموحات المستمرة لدى جماهيرهما لتحقيق الانتصارات والألقاب.

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