هل يرتبط مصير عموتة في الأهلي بمباراة القمة أمام الزمالك؟

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك دعم ومساندة كبيرة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وإدارة الكرة، للمدير الفني الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن محاولات ربط نتيجة المباراة بمصير المدرب أمر غير منطقي على الإطلاق وليس له محل من الأعراب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: ما يتردد حول مصير عموتة مع الأهلي بناءً على نتيجة المباراة أمر غريب، ولا أحد يعرف أهداف من يُردد تلك الأقاويل.

وأضاف: الحديث عن تلك عموتة في الوقت الحالي غير جيد، فمـا هو هدف من يُردد هذا الكلام في الوقت الراهن، والفريق قدم مستوى جيد أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، وحقق انتصارًا بخماسية نظيفة.

وأكمل: جماهير النادي الأهلي عليها أن تدرك جيدًا أن هناك العديد من الأكاذيب تتردد من وقت لآخر.