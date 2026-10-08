حسين الشحات يضع عموتة أمام حيرة قبل القمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن تألق حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة، وضع البلجيكي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، أمام حيرة بشأن التشكيل الأساسي لمباراة القمة أمام الزمالك.

حسين الشحات يربك حسابات عموتة

وأوضح المصدر أن المستوى المميز الذي ظهر به حسين الشحات دفع قطاعًا كبيرًا من جماهير الأهلي للمطالبة بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا أمام الزمالك، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة في مباريات القمة، وسبق له الظهور بشكل مميز أمام الفريق الأبيض في أكثر من مناسبة.

وأشار المصدر إلى أن عموتة لا يعتمد على الشحات بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، حيث يفضل الدفع به كبديل في أغلب المباريات ومنحه عدة دقائق وفقًا لظروف كل لقاء، إلا أن تألقه الأخير قد يدفع الجهاز الفني لإعادة حساباته قبل مواجهة الزمالك.

وأضاف أن الجهاز الفني لم يحسم حتى الآن موقف حسين الشحات من المشاركة في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة، لافتًا إلى أن القرار النهائي سيكون وفق رؤية عموتة الفنية ومدى احتياج الفريق لقدرات اللاعب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الضغط الجماهيري من أجل مشاركة الشحات أساسيًا أصبح واضحًا، لكن لم يتحدد بعد مدى تأثيره على اختيارات المدير الفني قبل القمة.