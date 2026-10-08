محمد عبد الوهاب يطالب الأهلي بالحفاظ على محمد هاني وعدم السماح برحيله

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يستحق تقديرًا خاصًا من إدارة القلعة الحمراء، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه وعدم السماح برحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عبد الوهاب في تصريحات له، إن محمد هاني قدم الكثير مع الأهلي ويستحق معاملة وتقديرًا يتناسبان مع ما قدمه للنادي، مؤكدًا أهمية استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم التفريط في خدماته.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بالمواجهة ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين، وسط منافسة قوية بين الفريقين على نقاط المباراة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.