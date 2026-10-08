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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرالدو يستعيد ذكريات القمة: الأهلي لا يقبل الخسارة ويلعب بقوة وحماس

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

أكد الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحمل طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن ذكرياته مع الفريق الأحمر خلال مواجهات القمة والبطولات الأفريقية لا تزال عالقة في ذهنه.

وقال جيرالدو، خلال تصريحات تلفزيونية: «أول ذكرى تأتي في ذهني عن قمة الأهلي والزمالك أنها قمة تاريخية، إنها مباراة يتوقف كل شيء من أجلها في المدينة، ودائمًا كنت أرى أن الأهلي لا يرغب أبدًا في خسارة هذه المباراة، ويلعبون بقوة وروح وحماس كبير من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف لاعب الأهلي السابق: «أكبر ذكرى بالنسبة لي كانت في نهائي أفريقيا عندما سجل أفشة في الدقائق الأخيرة هدف الفوز، كانت ذكرى جميلة ورائعة، وأنا سعيد لأنني عشت هذا الأمر مع نادٍ كبير مثل الأهلي».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة ورغبة كل طرف في حسم المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، باستاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين، حيث يبحث الفريقان عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساويهما في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

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