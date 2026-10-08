ديانج مهدد بالرحيل عن فالنسيا الإسباني في يناير

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن موقف المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة إدارة النادي في تخفيض فاتورة الرواتب وإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين جدد.

ديانج يقترب من الرحيل عن فالنسيا

وأوضحت الصحيفة أن ديانج أصبح ضمن الأسماء التي قد يرحب فالنسيا برحيلها في يناير، خاصة في ظل خطة النادي لإعادة ترتيب قائمة الفريق والاستفادة من المساحات المتاحة في سقف الرواتب من أجل إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وكان أليو ديانج قد رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، لينتقل إلى فالنسيا في تجربة احترافية جديدة بالدوري الإسباني.

ويحصل اللاعب المالي، وفقًا للمعطيات المتداولة، على راتب يقارب مليونًا و400 ألف دولار سنويًا مع الفريق الإسباني، وهو ما يجعل راتبه أحد العوامل التي قد تدفع إدارة فالنسيا لإعادة النظر في مستقبله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان ديانج قد رفض تجديد عقده مع الأهلي قبل رحيله، بسبب عدم رضاه عن المقابل المالي الذي قدمته إدارة النادي، مفضلًا خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري.

وتترقب جماهير الأهلي موقف ديانج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إمكانية طرح اسمه مجددًا للعودة إلى القلعة الحمراء حال رحيله عن فالنسيا في يناير.