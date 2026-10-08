لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته

أشاد إلسون مينديز، لاعب قاسم باشا التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، مؤكدًا أن مشاركة قائد منتخب مصر شكلت تحديًا كبيرًا خلال مواجهة الفريقين في الدوري التركي.

وشارك محمد صلاح للمرة الأولى مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا، بعدما دخل بديلًا خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد مينديز أن دخول صلاح إلى أرض الملعب غيّر من إيقاع المباراة، مشيرًا إلى أن النجم المصري كان أكثر اللاعبين الذين شكلوا له تحديًا خلال اللقاء.

وقال مينديز، في تصريحات نقلتها صحيفة «Haberts» التركية: «أعتقد أن اللاعب الذي شكل التحدي الأكبر بالنسبة لي هو محمد صلاح».

مينديز: شعرت بالفارق فور مشاركة صلاح

وتحدث لاعب قاسم باشا عن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها محمد صلاح، مؤكدًا أن التعامل معه أصبح أكثر صعوبة عقب مشاركته في المباراة.

وأضاف: «لقد ازدادت الأمور صعوبة بمجرد مشاركة صلاح، شعرت بالفارق على الفور».

وتابع: «إنه لاعب خاض منافسات الدوري الإنجليزي ومثل أندية مختلفة وبلغ أعلى المستويات، وشارك في نهائيات دوري أبطال أوروبا، وتشعر فورًا، بكل صراحة، أنه يفرض احترامه على الجميع».

خبرة صلاح تفرض احترام المنافسين

وأشار مينديز إلى أن تأثير محمد صلاح لا يقتصر فقط على مستواه داخل أرض الملعب، وإنما يمتد أيضًا إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية الطويلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «محمد صلاح يحدث فارقًا ليس فقط من خلال أدائه داخل الملعب، ولكن بفضل الخبرة التي اكتسبها طوال مسيرته المهنية، إنه يحظى باحترام فطري من لاعبي الفرق المنافسة، ولقد لمست هذا التأثير بنفسي خلال المباراة».