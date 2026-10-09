عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

رد ماهر غريب، مدرب إدارة الإعلام بنادي الزمالك، على تصريحات نائب رئيس نادي أهلي بنغازي الليبي بشأن مفاوضات التعاقد مع أحمد فتوح، والتي أدلى بها عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور.

وقال ماهر غريب في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: «كل الاحترام والتقدير للأندية الليبية، والزمالك يتعامل مع كل الأندية الليبية والعربية باحترام، وهو ما يثمن العلاقات بيننا وبين تلك الأندية».

وأضاف: «تصريحات نائب رئيس نادي أهلي بنغازي الليبي عبر ستاد المحور أول أمس بشأن عدم التعامل باحترافية مع عرض ضم فتوح وتسريبه للإعلام، أؤكد أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، ونادي الزمالك لم يسرب أي عقود للإعلام، والتعامل مع الأوراق والمستندات الرسمية كان بين وكيل فتوح والنادي الليبي دون تدخل نادي الزمالك».

وتابع: «نرفض تصريحات نائب رئيس نادي أهلي بنغازي، والزمالك يجيد التعامل باحترافية ويحافظ على سرية المفاوضات بينه وبين الأندية على مستوى تعاقدات اللاعبين وعروض الاحتراف، ولدينا الخبرات الكافية للتعامل باحترافية في تلك الأمور».