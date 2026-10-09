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موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.. الأهلي والزمالك في مواجهتين قويتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.. الأهلي والزمالك في مواجهتين قويتين

كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال
كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال
رباب الهواري

أُعلن عن موعد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال، والتي تشهد مواجهتين قويتين بين الأهلي وسموحة، والزمالك والأوليمبي، في إطار المنافسة على حجز مقعد في المباراة النهائية والتقدم خطوة جديدة نحو حصد اللقب.

الأهلي يواجه سموحة في السادسة مساءً

تُقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتجاوز عقبة سموحة، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة المنافسة على لقب كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال، في ظل طموحات الفريق في حصد البطولة وإضافة لقب جديد إلى سجله.

في المقابل، يتطلع فريق سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الأهلي، ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل إلى النهائي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

الزمالك يواجه الأوليمبي في الثامنة مساءً

وفي المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي، يلتقي الزمالك مع الأوليمبي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويطمح الزمالك إلى تخطي عقبة الأوليمبي والتأهل إلى المباراة النهائية، لمواصلة المنافسة على لقب البطولة، بينما يأمل الأوليمبي في تحقيق المفاجأة والإطاحة بالفريق الأبيض، من أجل الاقتراب من التتويج بكأس السوبر المصري.

صالة الدكتور حسن مصطفى تستضيف مواجهتي نصف النهائي

تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراتي الدور نصف النهائي، حيث تنطلق المواجهة الأولى بين الأهلي وسموحة في السادسة مساءً، تليها مباراة الزمالك والأوليمبي في الثامنة مساءً.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهتان منافسة قوية بين الفرق الأربعة، في ظل رغبة كل فريق في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على لقب كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال.

مواعيد مباريات نصف النهائي:

* الأهلي × سموحة: السادسة مساءً.
* الزمالك × الأوليمبي: الثامنة مساءً.
* التاريخ: الجمعة 30 أكتوبر.
* الملعب: صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

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