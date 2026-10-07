رجال يد الأهلي يواجه فلاورز البنيني في بطولة أفريقيا للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، اليوم الأربعاء، نظيره فلاورز البنيني ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام في أنجولا حتى 14 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة كيلامبا، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات بالبطولة.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة، لضمان الظهور بشكل مميز وتحقيق الفور.

وجاء «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى مع كل من فلاورز البنيني- بتروأتليتكو الأنجولي- رينسيانس الإيفواري- إنتركلوب الأنجولي- الجيش الرواندي.