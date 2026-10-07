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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عمارة: مجلس الأهلي لا يدعوني للفعاليات.. ولو دعوني سأذهب فورًا

محمد عمارة
محمد عمارة
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن علاقته بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي جيدة، رغم عدم وجود تواصل مباشر ومستمر بينهم في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن جميع أعضاء المجلس أصدقاؤه ويحظون باحترامه وتقديره.

الأهلي

وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه لا يتلقى دعوات من مجلس الإدارة الحالي لحضور فعاليات النادي أو مبارياته، موضحًا أنه أصبح بعيدًا نسبيًا عن الأجواء داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه في حال تلقى أي دعوة من جانب المجلس، فسوف يحرص على تلبيتها فورًا، مؤكدًا اعتزازه بعلاقته بالنادي وأبنائه.

محمد عمارة الاهلي الزمالك منتخب مصر المنتخب الوطني

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