محمد عمارة: مجلس الأهلي لا يدعوني للفعاليات.. ولو دعوني سأذهب فورًا

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن علاقته بأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي جيدة، رغم عدم وجود تواصل مباشر ومستمر بينهم في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن جميع أعضاء المجلس أصدقاؤه ويحظون باحترامه وتقديره.

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وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه لا يتلقى دعوات من مجلس الإدارة الحالي لحضور فعاليات النادي أو مبارياته، موضحًا أنه أصبح بعيدًا نسبيًا عن الأجواء داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه في حال تلقى أي دعوة من جانب المجلس، فسوف يحرص على تلبيتها فورًا، مؤكدًا اعتزازه بعلاقته بالنادي وأبنائه.