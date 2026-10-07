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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، كواليس اختيار طاقم التحكيم لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، مشيدًا بالحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي وقع عليه الاختيار لإدارة اللقاء.

الزمالك والأهلي

وقال عصام عبدالفتاح، خلال حواره مع سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة «أون»، إن الحديث عن ضعف مستوى التحكيم في سلوفينيا غير صحيح، مؤكدًا أن الحكم رادي أوبرينوفيتش أصبح الحكم رقم واحد في بلاده حاليًا، ويمتلك خبرات دولية مميزة.

وأضاف: «الناس بتتكلم بدون دراية وبتحاول تقلل من سلوفينيا، نهائي كأس العالم اللي حكمه حكم من سلوفينيا، ودي دولة جيدة جدًا تحكيميًا، وهو الحكم اعتزل، فرادي أوبرينوفيتش أصبح الحكم رقم واحد في سلوفينيا حاليًا وحكم دولي مميز».

وعن كثرة البطاقات التي يشهرها الحكم، أوضح عبدالفتاح أنه يتفق مع وجود بعض علامات الاستفهام حول معدلات الإنذارات، لكنه أكد أن أرقامه طبيعية، قائلًا: «لو جينا بصينا على معدل الإنذارات في المباراة الواحدة هتلاقي 4 إلى 5 إنذارات، يعني كل فريق إنذارين، فده رقم طبيعي جدًا لأي حكم».

كواليس اختيار حكم القمة

وتطرق رئيس لجنة الحكام السابق إلى كواليس اختيار حكم مباراة الزمالك والأهلي، موضحًا أن اللجنة خاطبت عددًا من الاتحادات الأوروبية، من بينها إسبانيا والبرتغال.

وقال: «إحنا بالفعل خاطبنا الدوريات الكبرى، ورد علينا الاتحاد الإسباني وكمان البرتغالي، لكن مكنوش حكام نخبة».

وأشار إلى أن وجود مباريات في دوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 أكتوبر صعّب من مهمة الاستعانة بحكام النخبة من الدوريات الكبرى، مضيفًا: «كنت أتمنى نجيب حكم من حكام كأس العالم، لكن الموضوع كان صعب، ومردناش نروح لفكرة فرنسا بعد اللي حصل في لقاء الأرجنتين قدام مصر، لكن جينا حكم من حكام النخبة».

ورد عبدالفتاح على ما تردد بشأن الاستعانة بحكم منخفض التكلفة لإدارة مباراة القمة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالسعر، خاصة أن الحكم سبق له إدارة مباريات في السعودية والمنطقة العربية.

وقال: «ناس بتقولك ده جايب حكم رخيص لمباراة القمة، الحكم ده بيحكم في السعودية والمنطقة العربية والموضوع مش كده، ده بيدفع فيه رقم».

20 ألف دولار قيمة طاقم التحكيم

وكشف عصام عبدالفتاح عن المقابل المالي الذي يحصل عليه طاقم التحكيم الأجنبي، موضحًا أن الحكم يحصل على نحو 6 آلاف دولار، بينما تتراوح قيمة طاقم التحكيم بالكامل بين 18 و20 ألف دولار.

وأوضح أن هذه القيمة لا تشمل تكاليف السفر والطيران والإقامة الخاصة بطاقم التحكيم.

الزمالك الاهلي المنتخب الوطني المنتخب المصري التحكيم

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