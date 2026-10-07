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توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

توقع محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0، في مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا ثقته في لاعبي المارد الأحمر وقدرتهم على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

الأهلي

وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «توقعاتي أن الأهلي هيكسب الزمالك 3-0 مستريح، وممكن الماتش يروح لسكور كمان لنادي الأهلي».

وعندما سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن المقصود بـ«سكور»، أوضح أبو الدهب: «يعني خمسة أو 6 زي ما حصل قبل كده.. والأهلي يقدر يعمل كده»، مضيفًا: «أنا واثق في لعيبة الأهلي الماتش ده».

عمرو جمال يتوقع فوز الأهلي

من جانبه، اتفق عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق، مع توقع أبو الدهب بشأن فوز الأهلي، لكنه رجح أن تنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح الفريق الأحمر.

وقال عمرو جمال خلال البرنامج: «أنا كنت هقول الأهلي هيكسب الزمالك 3-0 زي أبو الدهب، لكن خليني أقول 3-1»، مضيفًا: «أنا واثق برضوا في لعيبة الأهلي في الماتشات دي أكثر من عموتة عمومًا».

وائل القباني يرفض التوقعات

وفي المقابل، رفض وائل القباني، نجم الزمالك السابق، الدخول في توقعات بشأن نتيجة مباراة القمة، مؤكدًا أن مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات.

وقال القباني: «مينفعش يا جماعة نبقى قاعدين كده ونقول ده هيكسب 3-0 و3-1.. الماتشات دي ملهاش توقعات».

وردًا على سؤال مهيب عبد الهادي حول توقعه لنتيجة المباراة، قال القباني: «معرفش أتوقع، دي مباراة خارج التوقعات، كل شيء وارد فيها».

وعلق محمود أبو الدهب على حديث القباني قائلًا: «أنت مش عايز تتوقع علشان مش واثق في فريقك.. لو واثق في فريقك هتقول زي سكور عادي».

وأوضح القباني موقفه قائلًا: «أنا برضوا مشوفتش الأداء اللي قدمه الأهلي أول خمس ماتشات علشان أقول فريق هيكسب سكور.. أنا قلت الفريقين لحد دلوقتي مقدموش الأداء المنتظر»، مختتمًا: «أنا مش فاهم إيه سبب كلامك ده».

الاهلي الزمالك منتخب مصر المنتخب عمرو جمال

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