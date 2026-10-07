شوبير عن اعتزال ميسي دوليًا: سنوات من السحر والمجد واللحظات التي لن تتكرر

علّق الإعلامي أحمد شوبير على نهاية مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدولية مع منتخب بلاده، بعد خوضه مباراته الأخيرة بقميص «التانجو» أمام بنين، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اعتزال ميسي دوليًا؟ نهاية حقبة في كرة القدم.. آخر ظهور لـ ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين».

وأضاف: «منذ ظهوره الأول وحتى لحظة الوداع.. كتب ميسي قصة لا تشبه أي قصة أخرى.. سنوات من السحر، المجد، واللحظات التي لن تتكرر».

واختتم شوبير تعليقه قائلًا: «ليونيل ميسي.. الحكاية خالدة ».

مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين

وأسدل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، والتي بدأت عام 2005، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع «التانجو».

وخلال مسيرته الدولية، نجح ميسي في قيادة الأرجنتين إلى التتويج ببطولة كوبا أمريكا عام 2021، وفيناليسيما عام 2022، وكأس العالم 2022، ثم كوبا أمريكا 2024.

كما حقق ميسي ألقابًا مع منتخبات الأرجنتين في المراحل السنية، بعدما توج بكأس العالم تحت 20 عامًا عام 2005، قبل أن يحصد الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008.

وبعد إسدال الستار على رحلته الدولية، يواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بعيدًا عن منتخب الأرجنتين، بعدما أنهى رحلته مع «التانجو» وسط عائلته وجماهيره وزملائه.