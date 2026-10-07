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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تصل القاهرة لمتابعة بطولة الناشئين تحت 19 عاما

وصول رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة
وصول رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة
محمد سمير

وصلت باتاما ليسوادتراكول، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، إلى القاهرة لمتابعة منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 19 عامًا «Suhandinata Cup 2026»، المقامة حاليًا على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة 47 دولة.

وكان في استقبال رئيسة الاتحاد الدولي الدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والمهندس كريم شديد، نائب رئيس الاتحاد، في حضور عدد من مسؤولي اللعبة، بالتزامن مع استمرار منافسات البطولة التي انطلقت قبل يومين.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين منتخبات العالم في فئة تحت 19 عامًا، وسط طموحات كبيرة للمنافسة على لقب منافسات الفرق، الذي يحمله المنتخب الإندونيسي منذ النسخة الماضية التي أقيمت عام 2024 في الصين.

ويشارك المنتخب المصري ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات اليابان وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفنلندا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

وكان الاتحاد الدولي قد أجرى قرعة جديدة للمنافسات عقب انسحاب منتخبي البحرين والسنغال قبل انطلاق البطولة، لتتحدد على إثرها المجموعات النهائية.

وجاءت المجموعات الثماني كالتالي:

المجموعة الأولى: ماليزيا – بولندا – سلوفينيا – الولايات المتحدة – أوغندا – سلوفاكيا.

المجموعة الثانية: التشيك – سنغافورة – النمسا – إستونيا – كندا – الفلبين.

المجموعة الثالثة: تايوان – نيوزيلندا – غانا – إندونيسيا – سريلانكا – أذربيجان.

المجموعة الرابعة: الهند – بيرو – الجزائر – بلغاريا – الإمارات – أستراليا.

المجموعة الخامسة: الصين – جنوب أفريقيا – زامبيا – تركيا – موريشيوس – زيمبابوي.

المجموعة السادسة: اليابان – مصر – ألمانيا – البرتغال – إسبانيا – فنلندا.

المجموعة السابعة: هونج كونج – إنجلترا – المجر – رومانيا – أرمينيا.

المجموعة الثامنة: تايلاند – البرازيل – السنغال – كوريا الجنوبية – الدنمارك – قبرص.

وتتواصل منافسات «Suhandinata Cup 2026» حتى 17 أكتوبر، وسط حضور ومتابعة من مسؤولي الاتحاد الدولي، في بطولة تجمع نخبة منتخبات العالم للناشئين وتقام منافساتها على ملاعب مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

الاتحاد الدولي رئيسة الاتحاد الدولي بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة الريشة الطائرة بطولة العالم

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