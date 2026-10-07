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الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

يستهل الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي مع زد في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة مديره الفني معتمد جمال، في ظل توجه الجهاز الفني لمنح الفرصة لعدد كبير من لاعبي فريق الشباب والناشئين، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري الممتاز.

الزمالك يحافظ على عناصره الأساسية قبل القمة

وجاء قرار الجهاز الفني بإراحة عدد من العناصر الأساسية بهدف الحفاظ على جاهزيتها البدنية والفنية قبل مواجهة الأهلي، خاصة في ظل أهمية مباراة القمة وحاجتها إلى أفضل جاهزية ممكنة من لاعبي الفريق الأول.

وتمنح مواجهة زد فرصة مهمة أمام مجموعة من اللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم، إلى جانب منح بعض العناصر فرصة المشاركة واكتساب حساسية المباريات، في ظل ضغط جدول المنافسات والحاجة إلى توسيع قاعدة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة 3 لاعبين من الفريق الأول، هم أحمد حسام، وسيف فاروق جعفر، والحارس محمود الشناوي، بينما يعتمد الفريق بشكل أساسي على مجموعة من لاعبي الشباب.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من: خالد سيد، محمد أسامة، معاذ محمد، أحمد لملوم، عزت محمد، عمر يسري، زياد مدحت، ياسين موسى، أحمد حسن، ياسين مصطفى، أحمد إبراهيم، إلى جانب الثنائي محمد ونيس وحسام عاشور التقي، المتواجدين مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الاعتماد على العناصر الشابة، خاصة أن البطولة تمثل فرصة لاختبار عدد من اللاعبين ومنحهم خبرات المنافسات الرسمية، بما قد يساعد الجهاز الفني في تقييم مدى قدرتهم على الظهور مع الفريق الأول مستقبلًا.

زد يبحث عن بداية قوية

على الجانب الآخر، يدخل زد المباراة بقيادة مديره الفني محمد شوقي، بحثًا عن تحقيق انطلاقة قوية في كأس عاصمة مصر، واستغلال ظروف منافسه الذي يخوض اللقاء بمجموعة يغلب عليها طابع الشباب.

ويتطلع زد إلى الاستفادة من عناصر الخبرة الموجودة في صفوفه، إلى جانب الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، من أجل حصد أول ثلاث نقاط ومنح الفريق دفعة قوية مع بداية مشواره في البطولة.


 

الزمالك يواجه كأس عاصمة مصر الزمالك يواجه زد

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