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التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر» سجالًا ناريًا بين محمود أبو الدهب ووائل القباني، نجمي الأهلي والزمالك السابقين، خلال الحديث عن مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها يوم الأحد.

الأهلي والزمالك

وائل القباني: مباراة القمة ملهاش مقياس

وبدأ مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج «اللعيب»، الحديث عن مباراة القمة، متسائلًا عن توقعات وائل القباني بشأن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

وقال القباني: «الماتش ده ملوش مقياس.. ممكن حال الزمالك يكون أفضل أو الأهلي أفضل، لكن النتيجة ملهاش علاقة».

وأضاف: «لكن خلي بالك أول خمس ماتشات في الدوري أداء الفريقين مكنش أحسن حاجة، وأتمنى إني أشوف من الفريقين كورة يوم الأحد، والمباراة ملهاش مقياس».

أبو الدهب يختلف مع القباني

وانتقل مهيب عبد الهادي للحديث مع محمود أبو الدهب، قائلًا: «ده الكلام اللي بيتقال يا وائل.. لكن التوقعات إيه بقى يا أبو الدهب؟».

ورد أبو الدهب قائلًا: «لا أنا مش عايز أرد.. بس زمان آه ممكن ملهاش مقياس، لكن حاليًا بتفرق».

وتدخل وائل القباني متسائلًا: «أيوة هتفرق في إيه.. ما الأهلي كسب الزمالك السنة اللي فاتت والزمالك خد الدوري».

ورد أبو الدهب: «ما أنا لو قلت الدوري راح للزمالك إزاي هتوقف».

ليطالبه القباني بالحديث عن الأمر قائلًا: «لا قول الزمالك خد الدوري إزاي».

مباراة سيراميكا تشعل الحديث عن التحكيم

وأوضح أبو الدهب أنه يقصد ما حدث في مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، قائلًا: «لا أنا بتكلم على مباراة سيراميكا كليوباترا واللي حصل فيها، مش عايز نرجع نتكلم فيها وإننا اتظلمنا تحكيميًا».

ورد وائل القباني على تصريحات أبو الدهب قائلًا: «أهو ده الكلام بقى اللي تفضل تقولوه لما تخسر.. لما الزمالك كان بيتكلم في أخطاء التحكيم كنت تقول لا لا، لما تخسر تقول كده».

واختتم محمود أبو الدهب السجال قائلًا: «آه، لأن الأهلي عمره ما استفاد من التحكيم».

وتأتي هذه التصريحات قبل القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وسط حالة من الترقب الجماهيري للمواجهة، خاصة مع تأكيد القباني أن مباريات القمة لا تخضع للتوقعات، بينما يرى أبو الدهب أن الظروف الحالية للفريقين يمكن أن يكون لها تأثير على نتيجة المباراة.

الاهلي الزمالك منتخب مصر منتخب الشباب القلعة الحمراء

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