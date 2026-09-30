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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: يد الأهلي عمل ماتش عالمي أمام بطل أوروبا.. وفاجئ الجميع بالفوز

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي خلال مواجهة فوكس برلين الألماني، بطل أوروبا، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق فوزًا مفاجئًا ومهمًا بنتيجة 30-27.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الأهلي عمل ماتش عالمي قدام فوكس برلين بطل أوروبا وفاجأ الكل وفاز بنتيجة 30-27، رغم إن الأهلي كان خسران في ماتش قبل كده ومكنش فيه أي توقعات إنه يكسب الماتش ده».

وأضاف: «الأهلي كان محظوظ بحراسة المرمى، وحميد أنقذ أهداف في أوقات صعبة جدًا كانت ممكن تقلب الماتش خالص».

وأشاد شوبير بدور جماهير الأهلي في دعم الفريق خلال المباراة، قائلًا: «جمهور الأهلي كان تحفة وفي ضهر الفريق طول الماتش».

كما تحدث عن دور الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيس، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بشكل جيد تحت قيادته، وقال: «الأهلي شغال كويس مع ديفيد ديفيس».

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى المواجهة المرتقبة المقبلة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنها ستكون مناسبة مصرية خالصة على ميدالية عالمية، قائلًا: «الماتش الجاي هيبقى احتفالية مصرية خالصة على ميدالية عالمية بين الأهلي والزمالك».

ويأتي ذلك بعدما حقق الأهلي فوزًا مهمًا على فوكس برلين بنتيجة 30-27، ليضرب موعدًا مع الزمالك في المواجهة المقبلة، في لقاء يجمع قطبي كرة اليد المصرية على ميدالية عالمية.

الأهلي برلين الألماني ديفيد ديفيس الأهلي والزمالك كرة اليد

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