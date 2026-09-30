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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللي مش عايز مع السلامة.. إعلامي يكشف تفاصيل سياسة الأهلي في تجديد عقود اللاعبين

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد أسامة ، بطريقة تعامل النادي الأهلي، مع ملف تجديد وتمديد عقود عدد من لاعبيه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تعاملت مع الملف بشكل متميز، وفقًا لرؤيته.

وقال أحمد أسامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعامل الأهلي مع تجديد وتمديد عقود اللاعبين في هذا الموسم متميز لأقصى درجة».

وأوضح أن الأهلي نجح في تجديد عقد إمام عاشور، مع وضع سقف للتعاقدات، رغم الجدل الذي أثير حول تفاصيل عقد اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن النادي جدد عقد مصطفى شوبير دون وضع شروط جزائية تتيح للاعب الاحتراف الخارجي دون موافقة الأهلي، كما قام بتمديد عقد مروان عطية وتعديل المقابل المادي تقديرًا لما يقدمه مع الفريق.

وتطرق أحمد أسامة إلى موقف ثنائي الأهلي محمد هاني وياسر إبراهيم، موضحًا أن اللاعبين طلبا الحصول على مقابل مالي أكبر، وأن النادي قدم العرض الأخير لهما، مع ترك حرية اتخاذ القرار للاعبين دون ممارسة ضغوط على النادي.

وقال: «عاوز تجدد أهلاً وسهلاً، مش عاوز أهلاً وسهلاً»، في إشارة إلى تمسك الأهلي بموقفه في ملف تجديد عقود اللاعبين.

أحمد أسامة يتحدث عن تجديد عقد محمد الشناوي

وتحدث الإعلامي أحمد أسامة عن تجديد عقد محمد الشناوي، مؤكدًا أن استمرار قائد الأهلي يأتي في ظل قدرته على المنافسة، مشيرًا إلى ظهوره خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الشناوي شارك في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام برشلونة وتمكن من التصدي لركلة جزاء، كما شارك في مباراتين بالدوري، واستقبل هدفًا واحدًا من ركلة جزاء، بحسب ما ذكره.

وأضاف أن الأهلي لم يجدد للشناوي باعتباره حارس مرمى فقط، وإنما لكونه قائد الفريق، فضلًا عن ارتباطه بالنادي ورفضه عروض الاحتراف التي تلقاها خلال السنوات الماضية، وفقًا لما أكده.

وأشار أحمد أسامة إلى أن الشناوي، مع كل تجديد عقد أو عرض احتراف، كان يختار الاستمرار مع الأهلي رغم الإغراءات المالية، معتبرًا أن ذلك يعزز من قيمة استمراره داخل الفريق.

واستشهد بموقف سابق للنادي الأهلي مع التونسي علي معلول، عندما جدد النادي عقده لمدة عام رغم إصابته بقطع في وتر أكيلس وغيابه عن الموسم، موضحًا أن عودة اللاعب إلى قائمة الفريق في يناير قوبلت باحتفالية داخل قناة الأهلي.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن السعادة بتجديد عقد محمد الشناوي أمر طبيعي، متمنيًا أن يكون الحارس جاهزًا للمشاركة مع الأهلي مع عودة المباريات.

النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي إمام عاشور مصطفى شوبير مروان عطية محمد هاني وياسر إبراهيم الشناوي

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