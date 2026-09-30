قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد
تؤثر على صحة القلب .. جمال شعبان يُحذّر من قلة النوم والتدخين.. فيديو
أحمد فتوح يطلب حسم موقفه مع الزمالك.. وعروض تركية وأهلي بنغازي على الطاولة
موجة غضب في اليسار الإسرائيلي بسبب تصريحات «نتنياهو» بشأن الانتخابات .. تفاصيل
حكم من لا يستطيع الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر.. الإفتاء توضح
اللي بيحصل دا عيب .. أسامة نبيه ينتقد سياسة الزمالك: «هنبيع ولاد النادي كمان»
بـ التورتة .. سفير مصر يُهنئ المنتخب الوطني بالفوز على جنوب السودان .. صور
مسئول أمريكي: ترامب قد يستأنف الحرب على إيران بعد الانتخابات
إعلامي: رئيس أهلي بنغازي يقود مفاوضات ضم أحمد فتوح .. والزمالك مُتمسك باللاعب
17.1 تريليون روبل .. «بوتين» يرفع إنفاق الحرب الأوكرانية إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022
صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
خالد الدرندلي: عودة محمد صلاح وعبد المنعم لمعسكر المنتخب تتحدّد عقب العودة من جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتوح يطلب حسم موقفه مع الزمالك.. وعروض تركية وأهلي بنغازي على الطاولة

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من إدارة النادي حسم موقفها النهائي بشأن تجديد تعاقده، وذلك عقب عودته من معسكر منتخب مصر.

وأوضح «الغندور» أن فتوح عرض على إدارة الزمالك أكثر من عرض تلقاه خلال الفترة الماضية، من بينها عروض من أندية تركية، بالإضافة إلى عرض أهلي بنغازي الليبي، مطالبًا النادي بتحديد موقفه، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن “فتوح” لا يمانع تجديد عقده مع الزمالك حال وجود رغبة من جانب إدارة النادي، بشرط تقديره من الناحية المادية، كما يرحب بالرحيل إذا كانت هذه رغبة النادي، على أن يحقق الزمالك أكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة.

الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.

وأوضح المصدر أن العرض وصل إلى إدارة الزمالك قبل يومين، إلا أن النادي لم يتردد في رفضه، مفضلًا الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم فتح باب الرحيل أمامه في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر بأن العرض المقدم كان من نادي أهلي بنغازي الليبي، وتضمن مقابلًا ماليًا قدره 700 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

ويرتبط فتوح بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، فيما تعمل إدارة النادي على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور أحمد فتوح الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

وزير المالية

وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

أرشيفية

روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

الأحداث تدور عام 2007.. تفاصيل فيلم أضعف خلقه لأحمد حلمي

رحمة محسن

رحمة محسن تكشف عن لوك جديد بالتزامن مع طرح أولى أغنيات ألبومها «ملوش تاني»

الفنان دينيس هاسكينز

بعد وفاته .. كل ما تريد معرفته عن دينيس هاسكينز

بالصور

طريقة عمل الفراخ البلدي بحشوة الأرز والكبد والقوانص .. بلمسة نوبية

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

فريق مصري دولي يحصد المركز الأول وجائزة الجمهور في تحدّي الابتكار المفتوح بالدنمارك

مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار

أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد