أحمد فتوح يطلب حسم موقفه مع الزمالك.. وعروض تركية وأهلي بنغازي على الطاولة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من إدارة النادي حسم موقفها النهائي بشأن تجديد تعاقده، وذلك عقب عودته من معسكر منتخب مصر.

وأوضح «الغندور» أن فتوح عرض على إدارة الزمالك أكثر من عرض تلقاه خلال الفترة الماضية، من بينها عروض من أندية تركية، بالإضافة إلى عرض أهلي بنغازي الليبي، مطالبًا النادي بتحديد موقفه، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن “فتوح” لا يمانع تجديد عقده مع الزمالك حال وجود رغبة من جانب إدارة النادي، بشرط تقديره من الناحية المادية، كما يرحب بالرحيل إذا كانت هذه رغبة النادي، على أن يحقق الزمالك أكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة.

الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح

وكشف مصدر داخل النادي أن الزمالك لا يدرس الاستغناء عن فتوح في الوقت الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى خدماته مع استمرار ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم.

وأوضح المصدر أن العرض وصل إلى إدارة الزمالك قبل يومين، إلا أن النادي لم يتردد في رفضه، مفضلًا الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم فتح باب الرحيل أمامه في الوقت الراهن.

وأفاد المصدر بأن العرض المقدم كان من نادي أهلي بنغازي الليبي، وتضمن مقابلًا ماليًا قدره 700 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

ويرتبط فتوح بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، فيما تعمل إدارة النادي على التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.