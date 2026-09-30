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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تؤثر على صحة القلب .. جمال شعبان يُحذّر من قلة النوم والتدخين.. فيديو

القلب
القلب
محمود زيدان

يُحذّر الأطباء من التدخين والتوتر وقلة النوم؛ لأن هذه العادات تؤثر بشكل كبير على صحة القلب، وتتسبب في مشاكل صحية كبيرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التوتر وقلة الحركة وقلة النوم من الأمور التي يكون لها تأثير على قلب المواطنين، ومن قبلها التدخين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن نوم الشباب في هذا الزمان من الأمور التي تحتاج إلى أحاديث كثيرة، لأن البعض يحول ليله نهارًا ونهاره ليلًا، وهذا أمر خطير على القلب.

ولفت إلى أن قلب المواطنين يستريح ويسكن في الليل، وأن بعض الشباب تظل ساهرة في الليل، وأن هذا يمثل ضغطًا على القلب، وقد يؤدي إلى حدوث مشكلات قلبية.

وأشار إلى أن هناك هرمونات تُفرز في الليل تقوم بعمل إصلاح لأعضاء الجسم، وأن الفترة الأخيرة تشهد إصابة عدد من الشباب بأزمات قلبية وجلطات، ولذلك علينا أن نحذر من هذا الأمر.

وكشف أن هناك 26% من المصريين البالغين مصابون بضغط الدم، وأن النسبة ترتفع بين المواطنين الذين يعيشون في القاهرة الكبرى لتصل إلى 30%، وأن كل مريض ضغط يكون معرضًا لمشكلات قلبية.

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