الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببرونزية كأس العالم

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، ليضيف الفريق إنجازًا عالميًّا جديدًا بعد التتويج بالفضية عام 2007 والبرونزية عام 2024.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

التعاون بين كافة عناصر منظومة كرة اليد

وقال إن هذا الفوز المستحق جاء ليتوج التعاون بين كافة عناصر منظومة كرة اليد، وفي الوقت ذاته يحمل الجميع مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لمضاعفة الجهد والاستعداد القوي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي سوف تقام في أنجولا السبت المقبل.

كما هنأ محمود الخطيب جماهير الأهلي الداعمة للنادي باستمرار والمساندة لكافة فرقه الرياضية في كل المناسبات، والحريصة على تبوؤ ناديها المكانة التي يستحقها على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية.