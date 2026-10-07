رجال يد الأهلي يفوز على فلاورز البنيني 44-19 ببطولة أفريقيا للأندية

واصل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًّا في أنجولا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 44-19.

أقيمت المباراة في السادسة مساءً على صالة كيلامبا، وقدم خلالها لاعبو الأهلي أداءً قويًّا على المستويين الدفاعي والهجومي، ليحقق الفريق انتصاره الثاني في منافسات البطولة.

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 18-10، بعدما فرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللقاء، وقدم خط الهجوم أداءً مميزًا في إنهاء الهجمات.

في الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطر على مجريات المباراة، مع تألق واضح من لاعبيه على المستويين الدفاعي والهجومي، ليوسع الفارق ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 44-19.

من المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة المقبلة، بحثًا عن مواصلة الانتصارات وتعزيز فرص الفريق في المنافسة على صدارة المجموعة.