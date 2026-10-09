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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن ملف تأسيس شركة الكرة، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى خلال الفترة الحالية إلى رفع القيمة الاستثمارية والتقييم المالي لفريق الكرة، من أجل تحقيق أفضل عوائد ممكنة عند دخول المستثمرين.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI، أن ملف شركة الكرة لا يزال يحظى باهتمام كبير داخل مجلس إدارة الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في تحسين وضع النادي ماليًا واستثماريًا قبل اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف.

وقال أمير هشام إن الزمالك يُصنف حاليًا ضمن المستوى «B» من وجهة نظر بعض المستثمرين، في الوقت الذي تستهدف فيه إدارة النادي الانتقال بالفريق إلى المستوى «A»، وهو ما يتطلب معالجة جميع الأزمات والملفات المالية العالقة.

وأضاف أن إدارة الزمالك تتعامل مع الأمر بواقعية، وتسعى إلى إنهاء القضايا الخارجية، وسداد الديون، والوفاء بمستحقات اللاعبين، إلى جانب غلق مختلف الملفات التي قد تؤثر على القيمة الاستثمارية للنادي وفريق الكرة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك التحركات هو الوصول إلى مرحلة يكون فيها الزمالك أكثر جذبًا للمستثمرين، خاصة مع إمكانية ضخ استثمارات جديدة تساعد على دعم الفريق وإحداث انتعاشة سريعة على المستوى الرياضي والمالي.

وأكد أمير هشام أن إدارة الزمالك تستهدف نقل فريق الكرة من المستوى «B» إلى «A»، من خلال إنهاء الأزمات المالية، وتسوية القضايا الخارجية، وسداد مستحقات اللاعبين، بما يضمن استقرار الفريق ورفع قيمته الاستثمارية.

وشدد على أن إدارة النادي تسعى أيضًا إلى تجنب تكرار الأزمات مستقبلًا، من خلال الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين في مواعيدها، والعمل على عدم تعرض الزمالك لشكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يدعم موقف النادي قبل استكمال خطوات تأسيس شركة الكرة.

إدارة نادي الزمالك حسين لبيب إدارة الزمالك الزمالك فيفا

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