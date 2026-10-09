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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأشعة حددت حجم الإصابة.. موقف أفشة النهائي من مباراة القمة

افشة
افشة
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي تعرض لحالة اجهاد في السمانة وخضع لأشعة للاطمئنان على حجم الإصابة، ولكن بنسبة 99% سيكون جاهزًا للتواجد في لقاء الزمالك.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: اللاعب سيتواجد في المران غدًا وسوف يتم الاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية، الأمر كان مجرد اجهاد فقط في السمانة.

وأضاف: أفشة في الموسم الحالي بدأ بشكل جيد ويشارك بصفة جيدة، وسجل هدفين وصنع هدف، وهو ظهر بشكل مميز مع الفريق في المباريات التي خاضها، ووصلت إجمالي مشاركاته حوالي 73 دقيقة، لذلك جمهور الأهلي يتمنى وجوده في اللقاء سواء أساسيًا أو بديلًا.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض القمة المرتقبة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية

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