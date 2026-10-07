الأهلي يكشف موقف أفشة بعد خروجه مصابًا أمام بترول أسيوط

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل استبدال محمد مجدي أفشة خلال مباراة بترول أسيوط، التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح طبيب الأهلي أن أفشة اشتكى من آلام بسيطة في عضلة السمانة، ليقرر الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وحقق الأهلي، بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليسجل أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الرابع بعد 3 دقائق فقط.

واختتم عمر سيد معوض خماسية الأهلي في الدقيقة 79، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، بجانب أندية بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يلتقي إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.