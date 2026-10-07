الشناوي السد العالي.. جماهير الأهلي تحتفي بالحارس عقب خماسية بترول أسيوط

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه هتافات وتشجيع خاص لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، عقب نهاية مباراة بترول أسيوط، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر هتافات جماهير الأهلي لمحمد الشناوي، معلقًا: «الشناوي السد العالي».

وحقق فريق الأهلي، بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل للأهلي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليسجل أول أهدافه بقميص القلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الرابع بعد 3 دقائق فقط.

واختتم عمر سيد معوض خماسية الأهلي في الدقيقة 79، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة، إلى جانب أندية بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة، ثم يلتقي إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.