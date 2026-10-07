إعلامي: الفوز بخماسية أعاد للأهلي الحالة النفسية قبل مواجهة الزمالك

علّق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على فوز الأهلي الكبير أمام بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فوز مهم مش عشان البطولة نفسها، إنما فوز مهم إنك حققت بيه مكاسب نفسية المستفيد الأول منها عموتة، اللي كان محتاج فوز زي ده بالسهولة دي والأسكور ده، وهو بيلعب بالبدلاء».

وأضاف: «وقدام فريق من الدوري يمكن قابلنا فرق في مستواه قدمنا قدامها أداء أقل، مشاركة داري الماتش كامل مكسب، وصناعة توفيق محمد لهدف مكسب، وتسجيل بنجديدة مكسب، ومستوى حسين الشحات مكسب المكاسب».

وأشار فارس إلى أهمية استثمار الفوز نفسيًا قبل مواجهة الزمالك، قائلًا: «أتمنى نحافظ على الحالة دي نفسيًا وتتحول لثقة عند عموتة وهو رايح ماتش الزمالك».

وتابع: «عندنا إسكواد فيه تنوع وحلول، والكلام ده لازم يظهر في ماتش الزمالك»، معربًا عن سعادته بعودة الانتصارات السهلة للأهلي، قائلًا: «أنا كانت وحشاني الماتشات اللي مش متأزمة واللي بعدها مش لازم أحس إني عندي اكتئاب».

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف المغربي سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليسجل أول أهدافه بقميص الأهلي.

وفي الشوط الثاني، أحرز حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم عاد ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 61، قبل أن يختتم عمر سيد معوض خماسية الفريق في الدقيقة 79.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، وسط تطلعات الجهاز الفني لاستثمار الحالة المعنوية التي اكتسبها الفريق بعد الفوز الكبير على بترول أسيوط.