إعلامي يكشف مفتاح الأهلي للفوز على الزمالك في القمة

تحدث الإعلامي أحمد أسامة مقدم برنامج فى ضهر الأهلي عن مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أمنيته بمشاركة الثنائي حسين الشحات وأشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

وقال أحمد أسامة في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى تواجد الشحات وأشرف بن شرقي في تشكيل القمة الأساسي، لما للثنائي من سجل أهداف وتألق في هذه المباريات».

وأضاف: «الشحات هداف الفريق في مباريات القمة بتسجيله 5 أهداف، وأشرف بن شرقي سجل مع الأهلي 4 أهداف في مرمى الزمالك، وهدفين في الأهلي عندما لعب للزمالك».

وأوضح الإعلامي أن أكثر ما يثير مخاوفه قبل القمة يرتبط بالحالة البدنية للاعبي الأهلي الدوليين، خاصة بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وتابع: «تخوفي في مباراة الزمالك مرتبط بحالة سداسي الأهلي الدوليين، خاصة إمام عاشور الذي بذل مجهودًا كبيرًا وهو راجع من إصابة، ومروان عطية، ومحمد هاني الذي لعب المباريات الثلاث كاملة».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية.