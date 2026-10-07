قبل قمة الزمالك.. الأهلي يكتسح بترول أسيوط بخماسية نظيفة في كأس عاصمة مصر

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على بترول أسيوط بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة من منافسات كأس عاصمة مصر .

بهذه النتيجة، نجح النادى الاهلى في حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، فيما بقى فريق بترول أسيوط بدون نقاط.



جاءت أهداف الأهلي عن طريق مجدي أفشة في الدقيقة الثانية ، وأضاف سفيان بن جديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33 .

وسجل حسين الشحات نجم فريق الأهلي الهدف الثالث والرابع للأحمر ، جاء هدفا حسين الشحات في الدقيقتين 58 و60 ، وكان الأهلي تقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد على حساب بترول أسيوط .



ونجح عمر سيد معوض في إحراز الهدف الخامس بعد تمريرة خلف المدافعين من طاهر محمد طاهر انفرد بها عمر سيد معوض ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.



