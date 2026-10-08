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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوك حول لحاق أفشة بمباراة الأهلي أمام الزمالك بالقمة

أفشة
أفشة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف أفشة من المشاركة في القمة 

وقال المصدر إن أفشة يحتاج إلى الحصول على راحة لمدة يومين، من أجل التعافي من الآلام التي شعر بها في عضلة السمانة، على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر من جانب الجهاز الطبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة فضل عدم المجازفة باللاعب، وقرر استبداله بين شوطي مباراة بترول أسيوط، بعدما اشتكى من آلام بسيطة في عضلة السمانة، وهو ما أكده طبيب الأهلي رسميًا عقب اللقاء.

وأضاف المصدر أن مشاركة أفشة في مباراة القمة أمام الزمالك أصبحت محل شك، خاصة أن الأهلي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي يوم 11 أكتوبر الجاري، وسيتم حسم موقف اللاعب النهائي بعد الاطمئنان على حالته ومدى استجابته للراحة والعلاج والتأهيل.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي لن يتعجل في الدفع بأفشة قبل التأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل، منعًا لتفاقم الإصابة، على أن يخضع اللاعب لفحوصات وتقييم طبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في القمة.

أفشة الأهلي القمة الزمالك بترول أسيوط الدوري المصري

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