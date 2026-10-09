الأهلي يعسكر لـ القمة قبل 48 ساعة من المباراة.. وعموتة يدرس مشاركة توفيق محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي سيعود لتدريباته الجماعية غدًا الجمعة، وسيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمباراة الزمالك، قبل اللقاء بـ48 ساعة، من أجل زيادة التركيز والاستعداد بشكل جاد لتلك المباراة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: مواجهة الأهلي والزمالك ستكون صعبة، والتحضير لها سيكون قويًا، ولذلك سيدخل الأهلي معسكر قبل اللقاء بيومين.

وأضاف: الأهلي قام بتجهيز بعض لاعبيه في لقاء بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، لكن هناك بعض اللاعبين الدوليين انضموا للتدريبات وسيتم تجهيزهم للقاء.

وأكمل: على صعيد التعامل النفسي من جانب الحسين عموتة ومعايير اختياره للتشكيل، وفقا لما علمته، فأن المدرب المغربي يمتاز بالعدالة الشديدة في اختيار اللاعبين، ولذلك فأن الأهلي يفوز في المباريات حتى في حالة عدم تقديم الأداء الجيد.

وزاد: البعض فسر بعض المكاسب الأخيرة بوجود نوع من العدالة الشديدة، وبناءً على ذلك، فأنه من الوارد أن يشارك توفيق محمد كظهير أيسر أساسي أمام الزمالك، رغم أن كوكا أصبح جاهز ويشارك في التدريبات، لكن المدرب يميل للاعب الأكثر جاهزية.

وتابع: توفيق محمد سيكون أفضل للأهلي خاصة أنه أصبح جاهزًا، بينما ياسر إبراهيم موقفه لم يُحدد بشكل نهائي، لكن المدرب بما أنه يميل للجاهزية الفنية وعدالة الاختيارات، فأن هناك فرصة لمشاركة أشرف داري للعب في خط الدفاع، بالإضافة لوجود هادي رياض وياسين مرعي.