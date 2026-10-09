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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفرض سرية على الفريق قبل مواجهة القمة.. وقرار جديد من فتوح

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف محمد كارم، الناقد الرياضي، عن وجود حالة من السرية التامة داخل معسكر نادي الزمالك، من جانب المدير الفني معتمد جمال وعبد الناصر محمد، قبل مواجهة الأهلي في القمة، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح يميل إلى البقاء في القلعة البيضاء وتجديد تعاقده مع الفريق.


وقال محمد كارم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «هناك حالة من السرية في تدريبات نادي الزمالك بمشاركة معتمد جمال وعبد الناصر محمد، وتعليمات مشددة للاعبين بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام».


وأضاف: «الثلاثي المحترف شيكو بانزا وآدم كايد وعدي الدباغ من المنتظر أن ينضموا إلى معسكر الزمالك، وعلى أقصى تقدير سيكونون متواجدين في تدريبات الزمالك يوم السبت، قبل مواجهة الأهلي».


وتابع: «شيكو بانزا لم يصل إلى القاهرة بسبب تأشيرة زوجته، ومن المقرر أن يتواجد يوم السبت على أقصى تقدير، وسيكون جاهزًا لخوض المباراة».


وأشار: «عقد أحمد فتوح مع الزمالك يبلغ حوالي 12 أو 13 مليونًا، ويتحمل جزءًا منه ممدوح عباس. وفتوح لديه طلبات لتجديد التعاقد، أولها الحصول على مستحقاته القديمة، بالإضافة إلى الحصول على منحة تعاقد، ومن المنتظر أن يجدد بأرقام أكبر قليلًا من التي جدد بها عقده الأخير مع الزمالك».


وأكد: «أحمد فتوح يريد البقاء في نادي الزمالك، لكنه يريد الوصول إلى رقم معين في تجديد عقده، خاصة أن لديه التزامات وهو مقبل على خطوة الزواج».


وأوضح: «الأمور شبه منتهية بين نادي الزمالك وحسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي، وسيتم الإعلان عقب مباراة القمة، وأولى ملفات تجديد تعاقد اللاعبين هو المهدي سليمان، والحارس يحمل جميل الزمالك عليه، وذهابه من خلال النادي إلى كأس العالم».


وأكمل: «الملف الثاني في تجديد العقود سيكون عمر جابر، ويليه أحمد فتوح».
وأشار: «أي حديث عن أن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ستؤثر على مصير معتمد جمال كلام غير صحيح، هناك دعم كامل للمدير الفني للبقاء مع الفريق، وسيكمل تعاقده بغض النظر عن أي نتيجة، سواء القمة أو غيرها».


وأتم: «معتمد جمال وقع على عقد مع نادي الزمالك لمدة موسم قابل للتمديد، والمدير الفني يبذل جهودًا مضاعفة مع الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، من إيقاف القيد والإمكانات المحدودة».

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