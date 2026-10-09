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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يواجه الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة كبيرة بسبب كثرة الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة القمة في ظل غياب عدد من العناصر المهمة، خاصة في الخط الخلفي، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لاختيار التشكيل الأنسب، وتعويض اللاعبين المصابين قبل المواجهة المنتظرة.

إصابات مؤثرة تضرب دفاع الأهلي

وتأكد غياب عدد من اللاعبين عن صفوف الأهلي في مباراة الزمالك المقبلة، يأتي في مقدمتهم ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني في تجهيز البدائل المناسبة، للحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق خلال اللقاء.

ويغيب كريم الدبيس عن المباراة بسبب معاناته من شد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى، بينما يستمر غياب يوسف بلعمري وعمرو الجزار، بعد تعرضهما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليخسر الفريق جهود عناصر مهمة قبل مواجهة الغريم التقليدي.

كما تأكد غياب ياسر إبراهيم عن مباراة القمة، بعدما تعرض لإصابة تتضمن جزعًا في الرباط الداخلي، إلى جانب تمزق في الرباط الخارجي للكاحل، وهو ما يحرم الأهلي من أحد أبرز عناصره الدفاعية في توقيت بالغ الأهمية من عمر المسابقة.

موقف كباكا من مباراة القمة

وفي السياق نفسه، يغيب أحمد خالد كباكا عن حسابات الجهاز الفني لأسباب فنية، خاصة أنه عائد من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، الأمر الذي يجعل مشاركته في المباراة المقبلة غير واردة وفقًا للمعطيات الحالية.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين المتاحين، والاستقرار على العناصر القادرة على تعويض الغيابات، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمثل المواجهة اختبارًا مهمًا للفريقين، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب، حيث يسعى كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث، في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

الاهلي الزمالك ياسر ابراهيم عمرو الجزار اخبار الرياضة

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