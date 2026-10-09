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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بونفرير: الأهلي سيفوز على الزمالك.. والقمة الأقوى في إفريقيا

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن مباراة القمة أمام الزمالك تعد الأقوى في قارة إفريقيا، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أنها كانت مباراة عادية بالنسبة له خلال فترة عمله مع الفريق.

وقال بونفرير في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «كنت أعتاد على توضيح ما تتطلبه المباراة للاعبي فريقي في كل لحظة، فالأمر يختلف من مباراة لأخرى وفقًا لمجريات اللعب والنتيجة، لذلك يجب أن تستشعر أجواء المباراة وتفهمها جيدًا قبل الحديث مع اللاعبين».

وأضاف: «هذه مباراة في بداية الموسم وليست نهائيًا، ومن الممكن تعويض النتيجة في المواجهات المقبلة».

واختتم المدير الفني السابق للأهلي تصريحاته قائلًا: «بالنسبة لي، سيفوز الأهلي لأنه الأفضل حاليًا والأقوى من الزمالك، لكن يجب على الجماهير الاهتمام جيدًا بالمباراة ودعم الفريق بقوة في المواجهة».

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