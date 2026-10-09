شريف حازم ينتقد زيزو: عمل لخبطة في الأهلي ومش لازم يلعب أساسي

وجه شريف حازم، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات لأداء أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم الماضي، مشيرًا إلى عدم تقديمه المستوى المنتظر منه.

وقال شريف حازم، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، إن الجناح يجب أن يمتلك إحدى ميزتين، إما السرعة أو المهارة، مشيرا إلى أن زيزو لا يمتلك أيا منهما بالمستوى الكافي.

وأضاف: «الجناح مفروض يبقى فيه ميزة من اتنين إما سريع أو حريف، وزيزو مش متوفرة فيه الاتنين بشكل كبير، يعني لا هو في سرعة بيزيرا وشيكو بانزا، ولا هو في مهارة الشحات وبن شرقي».

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه، قائلا: «زيزو سريع بس مش في سرعة اللاعب الإفريقي، ولعيب كورة كويس ولكن مينفعش يكون في نص الملعب، مش لازم زيزو يلعب أساسي».

واختتم شريف حازم تصريحاته بالإشارة إلى أن الإصرار على مشاركة زيزو بشكل أساسي كان أحد أسباب حالة الارتباك داخل النادي الأهلي منذ الموسم الماضي، موضحا: «اللي عامل لخبطة في النادي الأهلي من السنة اللي فاتت، إنه لازم يلعب، مع إنه ده مش إلزام».