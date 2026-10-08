عضو الأهلي السابق: رفضت زيزو خوفًا من عداوة الزمالك.. وأخفيت حسني عبد ربه

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه كان يفضل عدم ضم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق لعدم زيادة العداوة مع نادي الزمالك .

وقال عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti: «كنت لا أفضل التعاقد مع زيزو، وكنت أرى أن الصفقة قد تتسبب في عداوة مع نادي الزمالك»، موضحًا أن موقفه كان مرتبطًا برؤيته لطبيعة العلاقة بين قطبي الكرة المصرية، ورغبته في تجنب زيادة حدة التوتر بين الناديين.

وأوضح عبد الوهاب أن النادي الأهلي لم يحقق أى استفادة من صفقة زيزو خلال المرحلة الماضية ولم يقدم اللاعب أى جديد من لحظة انتقاله الى النادي الأهلي

وأشاد عبد الوهاب بتاريخ النادي الإسماعيلي ودوره في الكرة المصرية، مؤكدًا أن «الدراويش» يمثلون أحد الأندية صاحبة التاريخ الكبير والتأثير الواضح في الكرة المصرية.

وقال: «أتمنى أن يقف ناديا الأهلي والزمالك بجوار النادي الإسماعيلي»، مشددًا على أهمية دعم النادي في ظل الظروف التي يمر بها.

وأضاف: «تعلمنا الكرة من النادي الإسماعيلي»، في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها النادي بالنسبة للكرة المصرية، وما قدمه على مدار تاريخه من لاعبين ونجوم أثروا الملاعب المصرية.

وتحدث محمد عبد الوهاب عن شكل المنافسة في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أندية الشركات أصبحت صاحبة حضور قوي ومؤثر في المسابقة.

وقال: «أندية الشركات هي المسيطرة على الدوري الممتاز في الفترة الحالية»، مشيرًا إلى التغيرات التي طرأت على خريطة المنافسة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وروى عبد الوهاب واحدة من أبرز الكواليس التي عاشها خلال فترة عمله داخل الأهلي، والمتعلقة بمحاولة التعاقد مع حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وكشف قائلًا: «أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي من أجل إتمام التعاقد معه، ولكن عاد للإسماعيلي بسبب جماهير الدراويش».

وأوضح أن جماهير الإسماعيلي كان لها تأثير كبير في حسم موقف اللاعب، ليعود في النهاية إلى صفوف ناديه، رغم المحاولات التي جرت من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي.