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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الثنائي حسين الشحات وبنجديدة، وكشف عن التشكيل الأقرب من وجهة نظره لمباراة القمة أمام الزمالك.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي ظهر أمام بترول أسيوط بمستوى جيد، وخاصة حسين الشحات وبنجديدة، وصعب يلعب أشرف داري مباراة القمة رغم مشاركته في مباراة اليوم".

وأضاف: "بنجديدة ظهر في مباراة بترول أسيوط بشكل جيد، وتحركاته كانت كويسة".

وتابع: "حسين الشحات يجب أن يتواجد في وسط الملعب في مباراة القمة بجوار إمام عاشور ومروان عطية، وأمامهم زيزو وبنجديدة وأشرف بن شرقي".

وكشف محمد عبدالجليل عن تشكيله المقترح للأهلي أمام الزمالك، قائلًا: "شوبير في حراسة المرمى، وكوكا في الجبهة اليسرى، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، وفي الدفاع ياسين مرعي وهادي رياض".

محمد عبدالجليل الأهلي كأس عاصمة مصر بترول أسيوط

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