جمال عبد الحميد: الزمالك قادر على تجاوز الكبوة.. والجماهير سلاحه أمام الأهلي

تحدث جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، عن مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أهمية المباراة بالنسبة للفريق الأبيض وجماهيره.

جمال عبد الحميد: التحكيم سبب تفوق الأهلي تاريخيًا

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحاته عبر برنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء: «الظلم والحكام سبب تفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ مواجهاتهما».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى استعدادات الفريق لمباراة القمة، مؤكدًا أن اللاعبين سيدخلون اللقاء دون ضغوط كبيرة، في ظل المساندة المستمرة من جانب جماهير القلعة البيضاء.

وأضاف: «الزمالك يخوض مباراة القمة بدون ضغوطات، لأن الجماهير دائمًا في ظهر اللاعبين، عكس الأهلي الذي يلعب تحت الضغوطات».

جمال عبد الحميد يتحدث عن خسارة زد

وعلق جمال عبد الحميد على خسارة الزمالك أمام زد بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن نتيجة المباراة لا يجب أن تكون معيارًا للحكم على اللاعبين الشباب الذين شاركوا في اللقاء.

وأوضح: «لا يمكن الحكم على اللاعبين الشباب من مباراة واحدة، ومنح العناصر الصغيرة الفرصة يحتاج إلى الصبر، والخسارة لا تقلل من إمكانياتهم».

وشدد على أن الزمالك يظل ناديًا كبيرًا مهما كانت الظروف والنتائج، مؤكدًا قدرة الفريق على تجاوز الكبوة والعودة بقوة خلال المباريات المقبلة.

نجم الزمالك يدافع عن جماهير القلعة البيضاء

وتحدث جمال عبد الحميد عن واقعة اللافتة التي حملت عبارة «الزمالك ماشي بنور الله»، قائلًا: «صاحب اللافتة ليس زملكاويًا، ومشجع مندس، وجماهير الأبيض دائمًا في ظهر الفريق وتساند اللاعبين، ولا يجوز أن نختزل جمهور الزمالك كله في تصرف فردي».

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن القلعة البيضاء تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وعريقة، مشددًا على أهمية استمرار الدعم والمساندة خلال الفترات الصعبة.

وقال: «الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية عريقة ومحترمة، ودعم الفريق في الأوقات الصعبة يظل أحد أهم أسلحة النادي في المنافسة على البطولات».