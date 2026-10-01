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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عبدالله هشام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن صعوبة لحاق ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حالة من الصعوبة تواجه فرص مشاركة ياسر إبراهيم بمباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري».

وأضاف أضا أن ياسر إبراهيم لا يزال في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ولم يشارك حتى الآن في أي مران جماعي مع لاعبي الأهلي.

وتابع قائلًا: «وعلى المستوى الفني، تبدو فرص ياسر إبراهيم في المشاركة ضعيفة، خاصة أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لا يفضل الاعتماد على اللاعبين العائدين من الإصابة بشكل مباشر في المباريات القوية، ويميل إلى الدفع بالعناصر الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية».

وتحدث أضا عن أن اللاعبين قلبي الدفاع يمثلان صداعًا في رأس الحسين عموتة قبل مباراة القمة في ظل اقتراب ياسر إبراهيم من الغياب عن المباراة.

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