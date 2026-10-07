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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: تطبيق إلكتروني لخدمات حجاج الجمعيات الأهلية وتوفير رعاية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة

الحج
الحج
محمود محسن

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، المتحدث بأسم وزارة التضامن الإجتماعي، أنه نسعى دائما للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية، سواء من خلال تطبيق الباقة الشاملة، وتوفير جميع الخدمات للحجاج بداية من السفر حتى التسكين داخل الفنادق.

وقال أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك تطبيق خاص بالحجاج من خلال وزارة التضامن الإجتماعي، للكشف عن تفاصيل الرحلة وبيانات الحجز، وجميع الإجراءات واختيار المشرفين.

وتابع أنه نضمن لحجاجنا بالحصول على كافة الإمتيازات التي يرغبون فيها، مع العمل على حل أي مشكلات تواجههم خلال المناسك. 

موسم الحج

وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة الخدمات اللازمة لكبار السن وذوي الإعاقة خلال موسم الحج.

أيمن عبد الموجود وزارة التضامن الإجتماعي حجاج الجمعيات الأهلية السفر الخدمات

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