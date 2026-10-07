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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين.. صحة غزة: الاحتلال يمرر القـ..تل بحجة وجود مسلحين بالمستشفيات

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد فلسطيني وجرح اثنين آخرين بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما صرح مصدر طبي لوسائل الإعلام الدولية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية احتجزت طواقم إسعاف لنا في بلدة برقة أثناء محاولتها الوصول لإسعاف مصابين في المنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيَيْن أحدهما بالرصاص باعتداء مستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدة برقة شمالي الضفة الغربية.

لكن استشهد فلسطيني جراء عدوان قوات إسرائيلية ومستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبها، قالت صحة غزة بمناسبة اكتمال 3 سنوات من الإبادة باستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 74 ألفا و250.

وأضافت صحة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يعيد ترويج ادعاءات بوجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات تمهيدا لاستهداف ما تبقى من المنظومة الصحية المدمرة أصلا.

وذكرت صحة غزة: ننفي جملة وتفصيلا ادعاءات الاحتلال بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، معتبرة ذلك لمواصلة القتل.

وأكدت صحة غزة: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للجم آلة التدمير الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لمرافقنا الطبية.


وقال بيان لحركة المقاومة (حماس) في الذكرى الثالثة لـ"طوفان الأقصى"، أن طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

واكدت حماس أن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات.

أضافت حماس: نحمل واشنطن والوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وتطبيق خريطة الطريق وإغاثة غزة فالاحتلال يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة وقتل 1500 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الحركة أنه ارتقى 74 ألف شهيد و175 ألف جريح نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم.

واكدت ان الشروع الفوري في بناء استراتيجية نضالية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني هو السبيل لمواجهة الحكومة الفاشية.

وشددت على أن صمود أبناء شعبنا وعودتهم إلى منازلهم وركام أحيائهم أفشل مخططات التهجير والتطهير العرقي، مطالبة الجنائية والعدل الدولية بملاحقة نتنياهو وقادة الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب فجرائم الاحتلال تعجل بتآكل شرعيته المزعومة وتحوله إلى كيان منبوذ وعبء أخلاقي على العالم.

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