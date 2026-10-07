جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة لهدم نصب تذكارية في الضفة الغربية

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة لهدم نصب تذكارية في الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق ، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن 62 ألفا و916 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته نفذت 48 ألفا و174 اعتداء، فيما ارتكب المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداء.

وبيًنت الهيئة أن اعتداءات المستوطنين طالت أكثر من 147 ألف شجرة، بينها أكثر من 100 ألف شجرة زيتون.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية 5059 منشأة بالإضافة إلى مصادرة نحو 64.2 ألف دونم.