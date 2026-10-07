خبير أمني: إسرائيل تخشى إشكاليات أمنية في ذكرى السابع من أكتوبر وتشدّد إجراءاتها بالضفة الغربية

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن إسرائيل تجري منذ فترة تقييمات أمنية شاملة، في ظل مخاوف من وقوع أي أحداث أو هجمات بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

وأوضح الشروف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية بهدف تعزيز الردع ومنع أي طرف من التفكير في تنفيذ عمليات أو هجمات خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن حالة التأهب تأتي في إطار المخاوف الأمنية الإسرائيلية من وقوع أي حادث أمني.

وأضاف أن إسرائيل تعتزم إغلاق جميع المناطق، إلى جانب تقييد وسائل الاتصالات الموجودة في الضفة الغربية، وكذلك الاتصالات بينها وبين إسرائيل، تحسبًا لوقوع أي أحداث أمنية.

