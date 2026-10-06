من قلب غزة.. فلسطينيون يرفعون علم مصر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة رفع عدد من الشباب الفلسطينيين علم مصر أعلى أحد المباني وسط الركام والدمار في قطاع غزة، بالتزامن مع احتفال الشعب المصري، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد.

نصر 6اكتوبر

وأظهر الفيديو عددًا من الشباب وهم يرفعون علم مصر أعلى مبنى متضرر، وسط حالة من السعادة والاحتفال، في مشهد تزامن مع إحياء المصريين ذكرى حرب أكتوبر 1973.

ويحتفل الشعب المصري في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل إحدى أبرز المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما شهد عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس واقتحام التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وتظل ذكرى السادس من أكتوبر حاضرة في الذاكرة الوطنية المصرية، لما ارتبطت به من تضحيات وبطولات للقوات المسلحة، وما مثلته الحرب من محطة مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وصولًا إلى المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهى باستعادة سيناء.

وجاء رفع العلم المصري في غزة بالتزامن مع هذه الذكرى، ليحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور العلم مرفوعًا فوق أحد المباني وسط مشاهد الركام والدمار في القطاع.